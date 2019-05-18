Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая

"Рада создала неприятности нам, а мы, обещаю, сделаем им".

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал создать Верховной Раде неприятности за назначение инаугурации на 20 мая.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке в субботу.

"Инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Мы настаивали, чтобы инаугурация состоялась 19, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян. Ну, Рада уже как проголосовала, так проголосовала... Рада создала неприятности нам, а мы, обещаю, сделаем им", - сказал он.

Напомним, что Зеленский после вступления в должность может издать указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

16 мая фракция "Народный фронт" попыталась сыграть на опережение, объявив о своем выходе из коалиции. Спикер Андрей Парубий объявил, что с этого дня начинается 30-дневный отсчет времени, в течение которого могут проходить консультации о создании нового большинства. К моменту его завершения у Зеленского точно не будет никаких законных полномочий для роспуска Верховной Рады.

Однако даже бывшие партнеры НФ по коалиции из БПП признают, что действия "фронтовиков" не имеют большого значения, и если Зеленский захочет, он сможет распустить парламент, ведь коалиции де-факто не существовало с 2016 года.