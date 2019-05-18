В связи с инаугурацией в Киеве в воскресенье и понедельник ограничат движение

В понедельник заблокируют проезд по 19 улицах.

В связи с инаугурацией в Киеве в воскресенье и понедельник ограничат движение
Фото: Макс Требухов

В Киеве в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Из-за прибытия многочисленных международных делегаций и гостей на церемонию инаугурации временно ограничат движение транспорта в центре города и на въезде в столицу", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 19 мая, с 07:00 и до окончания мероприятий перекроют для общественного и частного транспорта улицу Липскую от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

В понедельник, 20 мая, с 06:00 до окончания мероприятий ограничат движение по 19 улицах.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Фото: facebook.com/kyivpatrol

  • проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллея героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;
  • улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
  • Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
  • улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
  • улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
  • улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
  • улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
  • улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
  • Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
  • улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  • улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
  • улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
  • улица Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичная.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра. За это проголосовали 315 народных депутатов.

В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ про инаугурацию. В Администрации президента состоялась встреча команды новоизбранного президента Владимира Зеленского с командой Петра Порошенко, на которой обсуждались вопросы организации инаугурации.

Также Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк. Он будет открыт во время церемонии, что является необычным для подобных событий.


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