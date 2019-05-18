В связи с инаугурацией в Киеве в воскресенье и понедельник ограничат движение
В понедельник заблокируют проезд по 19 улицах.
В Киеве в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в столичной полиции.
"Из-за прибытия многочисленных международных делегаций и гостей на церемонию инаугурации временно ограничат движение транспорта в центре города и на въезде в столицу", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 19 мая, с 07:00 и до окончания мероприятий перекроют для общественного и частного транспорта улицу Липскую от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
В понедельник, 20 мая, с 06:00 до окончания мероприятий ограничат движение по 19 улицах.
- проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллея героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;
- улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
- улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
- улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
- улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
- улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
- улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
- Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
- улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
- улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
- улица Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичная.
Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра. За это проголосовали 315 народных депутатов.
В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ про инаугурацию. В Администрации президента состоялась встреча команды новоизбранного президента Владимира Зеленского с командой Петра Порошенко, на которой обсуждались вопросы организации инаугурации.
Также Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк. Он будет открыт во время церемонии, что является необычным для подобных событий.
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