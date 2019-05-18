В городах Украины и мира прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк"

В Киеве на акции выступил отец погибшей - Виктор Гандзюк.

В Киеве и нескольких десятках городов Украины и мира прошла мирная акция "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

"Акция в столице началась с минуты молчания. На ней выступил отец Екатерины - Виктор Гандзюк. Активисты, среди которых представители Национального корпуса, зажгли файера", - сообщил корреспондент.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Виктор Гандзюк Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

"Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты. Так не может быть в Украине нашей мечты ", - заявили активисты.

По словам организаторов, подобная акция прошла в 40 городах Украины и в восьми мировых столицах, среди них - Страсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж.

Ранее сообщалось, что Херсонский суд начнет рассматривать дело Гандзюк 27 мая.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

7 мая всем им было предъявлено обвинение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 14 февраля подозреваемый Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку.

11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал Мангера носить электронный браслет 60 дней и сдать загранпаспорт. 12 апреля Мангер вышел на работу.

Также ГПУ сообщала, что в деле Гандзюк изменили подозрение пятерым исполнителям преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), позже изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).