В городах Украины и мира прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк"

В Киеве на акции выступил отец погибшей - Виктор Гандзюк.

В Киеве и нескольких десятках городов Украины и мира прошла мирная акция "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

"Акция в столице началась с минуты молчания. На ней выступил отец Екатерины - Виктор Гандзюк. Активисты, среди которых представители Национального корпуса, зажгли файера", - сообщил корреспондент.

Фото: Макс Требухов
Виктор Гандзюк
Фото: Макс Требухов
Виктор Гандзюк
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

 

"Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты. Так не может быть в Украине нашей мечты ", - заявили активисты.

По словам организаторов, подобная акция прошла в 40 городах Украины и в восьми мировых столицах, среди них - Страсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж.

Ранее сообщалось, что Херсонский суд начнет рассматривать дело Гандзюк 27 мая.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

7 мая всем им было предъявлено обвинение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 14 февраля подозреваемый Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку.

11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал Мангера носить электронный браслет 60 дней и сдать загранпаспорт. 12 апреля Мангер вышел на работу.

Также ГПУ сообщала, что в деле Гандзюк изменили подозрение пятерым исполнителям преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), позже изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
В Кабуле убили парламентскую советницу и защитницу женских правВ Кабуле убили парламентскую советницу и защитницу женских прав
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава МудрогоПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
Блок рекламы


Похожие новости
Газовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - КоболевГазовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - Коболев
Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТОПорошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и ДонбассуЗеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
В Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников УкраиныВ Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников Украины
На Сардинии открыли консульство УкраиныНа Сардинии открыли консульство Украины
Минобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны УкраиныМинобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)
МИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенкаМИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенка
Глава СБУ Василий Грицак стал Героем УкраиныГлава СБУ Василий Грицак стал Героем Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости