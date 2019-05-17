Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

В Украине он заочно приговорен к восьми годам тюрьмы по обвинению в растрате 20 млн гривен.

?Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании
Бывший гендиректор ХТЗ Владислав Губин
Фото: KHARKIV Today

Бывший генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин, который в апреле 2018 года был заочно приговорен украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн гривен, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Хосе Луиса Нвумба Маньяна, представляющего интересы Губина в Испании.

По его словам, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - уточнил адвокат.

Он сообщил, что комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании Губина в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным.

"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - отметил адвокат.

Губин подтвердил факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что уголовное преследование его в Украине является незаконным, а обвинения в свой адрес он считает лживыми и сфальсифицированными.

В настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

"Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям", - добавил Губин.

Напомним, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог. Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн гривен.

По информации Госпогранслужбы Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.

Он руководил ХТЗ с 15 июля 2013 года по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон и как отмечали тогда на предприятии, за период его руководства на ХТЗ полностью обновлена линейка тракторов, а полученная в 2014 году чистая прибыль в размере 449,5 млн грн позволила ХТЗ выйти из процедуры банкротства в котором оно находилось с мая 2007 года.

Должность гендиректора занял Андрей Коваль, а в апреле 2016 года совладелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о приобретении контрольного пакета акций ХТЗ по предложению австрийского акционера Зигфрида Вольфа (на тот момент - председатель совета директоров роSSийского ОАО "ГАЗ" и ОАО "Русские машины", приналежащие Олегу Дерипаске.).

В то же время, по заявлению Губина, собственник на ХТЗ сменился не путем продажи акций предприятия, а передачей корпоративных прав виргинских оффшорных компаний кипрскому оффшору Rosiland Engineering Limited, свзяанной с DCH Ярославского, а реальным собственником предприятия по-прежнему остается Дерипаска.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованном на его сайте, конечным бенефициаром ХТЗ на сегодня является Ярославский.


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