Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко

Его подозревают в получении "откатов" при строительстве объектов социального назначения.

Правоохранители задержали главу Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе во председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.

По словам Луценко, под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

В пресс-службе Военной прокуратуры сообщили, что должностные лица Госцентра занятости организовали схему незаконного обогащения и были задержаны при получении 480 тыс. гривен взятки.

Валерий Ярошенко с 2014 по 2016 был заместителем министра социальной политики. С 2 августа 2016 года - он был заместителем главы Госслужбы занятости (Центрального аппарата), с 3 августа 2016 - и.о. главы Госслужбы занятости.

Ярошенко имеет почетное звание "Заслуженный работник социальной сферы Украины", награжден Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины, орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, в прошлом году в Николаевской области разоблачили замдиректора центра занятости, который вымогал "откаты" у бизнесменов.

В сентябре 2015 года Служба безопасности задержала бывшего тогда председателем Госцентра занятости Ярослава Кашубу во время получения более 600 тыс. гривен взятки. В его машине правоохранители также обнаружили крупную сумму денег и охотничье ружье с патронами.

14 сентября Печерский райсуд Киева арестовал Кашубу и назначил ему залог в размере 18 млн гривен в качестве альтернативной меры пресечения. 16 сентября министр соцполитики Павел Розенко отстранил Кашубу от должности на время проведения расследования. Позже он уволил всех руководителей Госслужбы занятости.

В 2011 году один из предшественников Кашубы Владимир Галицкий погорел на многомиллионных махинациях при создании рабочих мест для бывших шахтеров. В 2014 году он скончался, не дождавшись приговора суда.