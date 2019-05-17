Ирина Луценко уволилась с должности представителя Порошенко в Раде
Она находилась на должности в течение двух лет.
Народный депутат Ирина Луценко уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде.
Об этом она сообщила на брифинге в кулуарах парламента в пятницу, продемонстрировав копию заявления.
"Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко об увольнении меня с этой должности", - объявила Луценко.
"Когда 3 апреля 2017 года глава государства подписал указ о моем назначении, к этому моменту из коалиции "Европейская Украина" уже вышли три фракции, ее состав едва превышал минимально необходимое количество. Поэтому моей ключевой задачей было построение продуктивного и конструктивного сотрудничества с депутатскими фракциями и группами, коалицией, комитета Верховной Рады, от успешности которого зависела поддержка парламентом законодательных инициатив президента Украины", - сказала Луценко в ходе своего отчета.
По ее данным, в целом за пять лет парламент поддержал более 200 законодательных инициатив Порошенко.
Напомним, Луценко представляла Порошенко в Раде с апреля 2017 года после того, как ее предшественник Артур Герасимов был избран руководителем фракции БПП.
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17.05.2019 14:26