Ирина Луценко уволилась с должности представителя Порошенко в Раде

Она находилась на должности в течение двух лет.

Народный депутат Ирина Луценко уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде.

Об этом она сообщила на брифинге в кулуарах парламента в пятницу, продемонстрировав копию заявления.

"Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко об увольнении меня с этой должности", - объявила Луценко.

"Когда 3 апреля 2017 года глава государства подписал указ о моем назначении, к этому моменту из коалиции "Европейская Украина" уже вышли три фракции, ее состав едва превышал минимально необходимое количество. Поэтому моей ключевой задачей было построение продуктивного и конструктивного сотрудничества с депутатскими фракциями и группами, коалицией, комитета Верховной Рады, от успешности которого зависела поддержка парламентом законодательных инициатив президента Украины", - сказала Луценко в ходе своего отчета.

По ее данным, в целом за пять лет парламент поддержал более 200 законодательных инициатив Порошенко.

Напомним, Луценко представляла Порошенко в Раде с апреля 2017 года после того, как ее предшественник Артур Герасимов был избран руководителем фракции БПП.