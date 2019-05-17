Крючков вернулся в Украину

Во вторник подозреваемый в хищениях бывший нардеп выехал в Германию.

Крючков вернулся в Украину
Дмитрий Крючков
Фото: Макс Левин

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму 346 млн грн экс-нардеп Дмитрий Крючков вернулся из Германии. О возвращении Крючкова сообщил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, пишет "Радио Свобода".

Ранее прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его сына.

Напомним, председателя правления ЧАО "Энергосети" 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.

17 апреля Крючков на судебном заседании заявил, что получал указания и принимал решения касательно махинаций в сфере энергетики от представителей окружения президента Петра Порошенко. Также по словам Крючкова, глава НАБУ Артем Сытник получил $500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.

22 апреля Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 млн грн.


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