Климкин: возвращение РоSSии в ПАСЕ запустит процесс "нормализации" всего, что она себе позволяет

РоSSию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения никаких условий

Климкин: возвращение РоSSии в ПАСЕ запустит процесс "нормализации" всего, что она себе позволяет
Фото: facebook/MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отдельные страны-члены Совета Европы готовы вернуть роSSийскую делегацию в ПАСЕ просто так, без выполнения ею никаких условий. По его мнению, это запустит процесс "нормализации" всего, что РоSSия себе позволяет.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя свои переговоры в Брюсселе.

"Прецедент возвращения РоSSии в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс «нормализации» всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности", - считает Климкин.

Он добавил, что Украина в политкорректность больше играть не будет.

"Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, в конце концов, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - написал Климкин.

Он добавил, что для Украины возвращение РоSSии в ПАСЕ будет означать окончательный подрыв Минских соглашений.

С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.


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