Митрополит ПЦУ: Филарет - не патриарх

Титул "почетного патриарха" ввели в обращение только из уважения к владыке.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявил, что титул почетного патриарха был дан Филарету (Денисенко) только из уважения и не предусматривает властных прерогатив.

Об этом говорится в фейсбуке митрополита в ответ на претензии Филарета к предстоятелю ПЦУ Епифанию (Думенко).

"Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года, владыка Филарет был принят в общение как «бывший Киевский митрополит» (а не как патриарх). Решение по титуляции митрополита Филарета патриархом не принимал ни поместный Объединительный собор, который состоялся 15 декабря 2018 года, ни Архиерейский собор Православной церкви Украины (который пока ни разу не созывался). Ни Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, ни ее устав не предусматривают наличия в нашей Церкви должности «почетного патриарха». Использование титула «почетного патриарха» было допущено в Православной церкви Украины только как проявление уважения к митрополиту Филарету", - заявил митрополит.

По его словам, титул должен был психологически облегчить для Филарета уход от персонального руководства церковью.

"Очевидно, что использование такого титула не предусматривает предоставления «почетном патриарху» никаких властных прерогатив. Законным главой Православной церкви Украины является ее канонически избранный предстоятель - Блаженнейший Митрополит Епифаний", - написал Александр.

Он добавил, что никаких договоренностей об управлении церковью Филаретом никогда не существовало и, более того, форма канонической реабилитации Филарета и недостаточный уровень доверия к нему со стороны поместных церквей делали невозможной избрание владыки предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Александр заявил, что беспрекословно поддерживает Епифания, и предложил Филарету ответить: считает ли он себя иерархом ПЦУ, признает ли решения собора 15 декабря 2018 года, полномочия Епифания и канонических органов управления ПЦУ.

Напомним, что Александр - бывший иерарх УПЦ Московского патриархата, тогда как Филарет и Епифаний раньше представляли Киевский патриархат.