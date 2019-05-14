В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ

Директора "Днепропетровского стрелочного завода" Тараненко подозревают в завладении 93 млн гривен.

В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Орден Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в завладении 93 млн гривен "Укрзализныци".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на руководителя пресс-службы АП Андрея Жигулина.

"Сообщение о награждении этого человека - это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - пояснил он.

По словам Жигулина, "документалисты из АП дали не тот проект указа". "Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет", - отметил он.

Жигулин также заявил, что орден Тараненко не вручали, поскольку его пока даже еще не подготовили.

"Указ - это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден", - подытожил представитель АП.

Ранее на сайте президента от 4 мая сообщалось о награждении Тараненко орденом Ярослава Мудрого V степени. Сейчас его фамилии в документе нет.

Как сообщалось, 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93 млн гривен "Укрзализныци", в том числе - Тараненко.

Напомним, в 2017 году автор книги "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" Василий Квасновский был представлен к награде орденом Свободы президентским указом №10/2017 по случаю Дня Соборности Украины. Позже в Администрации президента заявили, что награждение Квасновского было результатом технической ошибки.


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