Зеленский встретился с руководителями иностранных банков в Украине

Избранный президент выступил за дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Избранный президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине. В ходе встречи стороны обсудили судебную реформу и уменьшение ставок по кредитам, сообщает пресс-служба Зеленского.

Согласно сообщению, 14 мая во встрече с Зеленским принимали участие представители Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также Независимой ассоциации банков Украины.

Фото: facebook.com/ze2019official

Отмечается, что на встрече присутствовали также представители команды Владимира Зеленского – Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

Зеленский заверил руководителей банков, что будет гарантом каждому крупном инвестору, который придет в Украину.

Он также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Национального банка Украины, сотрудничество с Международным валютным фондом и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов.

Также он отметил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо провести судебную реформу, а также обеспечить защиту прав инвесторов и кредиторов.

Кроме того, Зеленский поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них, а также выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для частных клиентов.

Руководители банков со своей стороны заверили избранного президента в поддержке и готовности сотрудничать.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министромКоломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессииПорошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессии
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Пара роSSиян попросила политубежища в УкраинеПара роSSиян попросила политубежища в Украине
Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и ДонбассуЗеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
В Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыВ Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Зеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странамиЗеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странами
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский: вклад украинцев в Победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"Зеленский: вклад украинцев в Победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"
Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей УкраинеПолиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине
США могут помочь Украине закачать газ в ПХГ на зиму, - КоболевСША могут помочь Украине закачать газ в ПХГ на зиму, - Коболев
Зеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на ДонбассеЗеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на Донбассе
В Украине будут отмечать День отца на государственном уровнеВ Украине будут отмечать День отца на государственном уровне
Последние новости
Подгружаем последние новости