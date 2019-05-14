Аваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива

"Украина не оставит своего солдата!"

Аваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива
Фото: фотопроект "Если бы не война"

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, в ходе которой заявил о готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Виталия Маркива.

"Во время встречи проинформировал посла Италии относительно своего присутствия на заседании суда в Павии, готовности руководства Национальной гвардии Украины дать показания по делу Маркива. Посол Италии в Украине выразил надежду, что точка зрения украинской стороны будет услышана. Украина не оставит своего солдата!", - написал глава МВД в твиттере.

Під час зустрічі проінформував Посла Італії щодо своєї присутності на засіданні суду у Павії, готовності керівництва НГУ надати
свідчення у справі В.Марківа. Посол @italyinukr висловив надію,що точка зору укр.сторони буде почута. Україна не залишить свого солдата! pic.twitter.com/dXS7M7mjqT

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 мая 2019 г.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и роSSийского переводчика Андрея Миронова. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министромКоломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессииПорошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессии
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"
Минкульт заверил, что УПЦ КП не существуетМинкульт заверил, что УПЦ КП не существует
За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судейЗа два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей
В судебной системе не может быть революций, - БенедисюкВ судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк
Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"
ГПУ направила в суд обвинительные акты по делу ГандзюкГПУ направила в суд обвинительные акты по делу Гандзюк
Порошенко сменил командующего НацгвардииПорошенко сменил командующего Нацгвардии
Броварской суд перенес заседание по делу Савченко и Рубана на 31 маяБроварской суд перенес заседание по делу Савченко и Рубана на 31 мая
Объявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - ЛуценкоОбъявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - Луценко
НАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларированииНАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларировании
Последние новости
Подгружаем последние новости