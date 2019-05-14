Аваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, в ходе которой заявил о готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Виталия Маркива.

"Во время встречи проинформировал посла Италии относительно своего присутствия на заседании суда в Павии, готовности руководства Национальной гвардии Украины дать показания по делу Маркива. Посол Италии в Украине выразил надежду, что точка зрения украинской стороны будет услышана. Украина не оставит своего солдата!", - написал глава МВД в твиттере .

Під час зустрічі проінформував Посла Італії щодо своєї присутності на засіданні суду у Павії, готовності керівництва НГУ надати

свідчення у справі В.Марківа. Посол @italyinukr висловив надію,що точка зору укр.сторони буде почута. Україна не залишить свого солдата! pic.twitter.com/dXS7M7mjqT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 мая 2019 г.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и роSSийского переводчика Андрея Миронова. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.