Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу

Священнослужители призвали жителей Украины "оставить позади все ссоры и объединиться".

Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
Филарет
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к жителям оккупированного Крыма и Донбасса от лидеров религиозных организаций Украины, с которыми он ранее встречался.

Об этом Зеленский написал в Фейсбуке.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы - одна страна!", - написал он.

В обращении приняли участие глава Украинской греко-католической церкви Святослав, патриарх Филарет, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главы раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, муфтий Ахмед Тамим, муфтий Саид Исмагилов, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуель Каминецкий, главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Мойше Реувен Асман, главный раввин Донбасса Пинхас Вышецкий, глава УПЦ МП Онуфрий.

Священнослужители призвали жителей Украины "оставить позади все ссоры и объединиться".

Отметим, что главы объединенной поместной Православной церкви Украины митрополита Епифания на видео нет.

Напомним, 7 мая Зеленский попросил раввинов посодействовать диалогу с жителями ОРДЛО и Крыма.

Ранее, 6 мая, Зеленский встретился с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком). 30 апреля провел встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом и предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

2 мая Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины.


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