При нападении на пятизвездочный отель в Пакистане погибли пять человек
Накануне трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников.
Жертвами вооруженного нападения на одну из пятизвездочных гостиниц в городе Гвадар, Пакистан, стали пять человек, в том числе военнослужащий.
Ранения получили шесть человек, четверо из которых военные, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на представителей армии Пакистана.
Накануне, 11 мая, трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников. Сотрудники службы безопасности отеля попытались остановить боевиков. В ответ террористы открыли в вестибюле беспорядочный огонь и попытались порваться к лестничной площадке. Были убиты четыре сотрудника отеля, еще два получили ранения.
К операции по захвату террористов были привлечены военнослужащие и полиция.
Постояльцы были эвакуированы, а боевики заблокированы на четвертом этаже.
Террористы уничтожили камеры наблюдения и заминировали все выхода на этаж.
В перестрелке погиб морской пехотинец. Террористы уничтожены.
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12.05.2019 20:17