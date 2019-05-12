При нападении на пятизвездочный отель в Пакистане погибли пять человек

Накануне трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников.

При нападении на пятизвездочный отель в Пакистане погибли пять человек
Фото: twitter.com

Жертвами вооруженного нападения на одну из пятизвездочных гостиниц в городе Гвадар, Пакистан, стали пять человек, в том числе военнослужащий.

Ранения получили шесть человек, четверо из которых военные, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на представителей армии Пакистана.

Накануне, 11 мая, трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников. Сотрудники службы безопасности отеля попытались остановить боевиков. В ответ террористы открыли в вестибюле беспорядочный огонь и попытались порваться к лестничной площадке. Были убиты четыре сотрудника отеля, еще два получили ранения.

К операции по захвату террористов были привлечены военнослужащие и полиция.

Постояльцы были эвакуированы, а боевики заблокированы на четвертом этаже.

Террористы уничтожили камеры наблюдения и заминировали все выхода на этаж.

В перестрелке погиб морской пехотинец. Террористы уничтожены.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человекВ массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человек
В результате боев за столицу Ливии погибли более 440 человекВ результате боев за столицу Ливии погибли более 440 человек
Дело о нападении на журналиста Комарова переквалифицировали в "покушение на убийство"Дело о нападении на журналиста Комарова переквалифицировали в "покушение на убийство"
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Подозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗОПодозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗО
Полиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры КаменскогоПолиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры Каменского
"Народный фронт" поблагодарил Порошенко за пять лет общей работы"Народный фронт" поблагодарил Порошенко за пять лет общей работы
В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человекВ Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек
На избирательном участке в Лебединском проголосовал один человекНа избирательном участке в Лебединском проголосовал один человек
На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости