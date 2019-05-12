Иран пригрозил США ударом в Персидском заливе

США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Иран пригрозил США ударом в Персидском заливе
Авианосец USS Abraham Lincoln
Фото: wikipedia.org

Присутствие американских военных в Персидском заливе не является угрозой для Ирана, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции после того, как Вашингтон решил отправить в регион авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

Об этом заявил глава подразделения воздушных сил КСИР Амирали Хаджизаде, передает DW. Он добавил, что "если (американцы - ред.) cделают шаг, мы поразим их прямо в голову".

Одновременно командующий КСИР Хосейн Саламе заявил во время заседания иранского парламента, что США начали психологическую войну в регионе.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон разрабатывал планы по выходу своей страны из ядерной сделки с Ираном и более агрессивного отношения к нему еще до того, как занял свой пост. Зариф сослался на статью Болтона в издании National Review с 2017 года под названием "Как выйти из ядерной сделки с Ираном".

Как сообщалось, в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение присоединить к ним силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на нынешние действия Тегерана Вашингтон объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана. В ЕС, в свою очередь, призвали Иран вернуться к выполнению пунктов ядерной сделки и также пригрозили применить санкции в случае отказа Тегерана сделать это.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
США ввели новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделкиСША ввели новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделки
США направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения ИрануСША направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения Ирану
Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностьюГлава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью
Гендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судомГендиректор 1+1 пригрозил Порошенко судом
Иран объявил армию США террористической организациейИран объявил армию США террористической организацией
США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организациейСША объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией
Иранскую правозащитницу приговорили к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетьюИранскую правозащитницу приговорили к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетью
Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за сделки с МадуроБолтон пригрозил иностранным банкам санкциями за сделки с Мадуро
США призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с ИраномСША призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с Ираном
Луценко пригрозил бывшим министрам обороны подозрением в госизмене за развал армииЛуценко пригрозил бывшим министрам обороны подозрением в госизмене за развал армии
Последние новости
Подгружаем последние новости