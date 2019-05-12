Иран пригрозил США ударом в Персидском заливе

Присутствие американских военных в Персидском заливе не является угрозой для Ирана, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции после того, как Вашингтон решил отправить в регион авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

Об этом заявил глава подразделения воздушных сил КСИР Амирали Хаджизаде, передает DW. Он добавил, что "если (американцы - ред.) cделают шаг, мы поразим их прямо в голову".

Одновременно командующий КСИР Хосейн Саламе заявил во время заседания иранского парламента, что США начали психологическую войну в регионе.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон разрабатывал планы по выходу своей страны из ядерной сделки с Ираном и более агрессивного отношения к нему еще до того, как занял свой пост. Зариф сослался на статью Болтона в издании National Review с 2017 года под названием "Как выйти из ядерной сделки с Ираном".

Как сообщалось, в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение присоединить к ним силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.