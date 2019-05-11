Суд отклонил иск относительно закона о языке

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Суд отклонил иск относительно закона о языке
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке. Об этом сообщается в субботу, 11 мая, на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Суд считает, что заявителем не была доказана очевидная противоправность действий спикера парламента "в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства".

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

"Заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которыми создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указано истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним, 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Блок рекламы


Похожие новости
Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"
Брюссель намерен изучить закон об украинском языкеБрюссель намерен изучить закон об украинском языке
Рада разблокирует подписание закона об украинском языке 14 маяРада разблокирует подписание закона об украинском языке 14 мая
В МИД РоSSии назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией" назвала закон об украинском языке "принудительной украинизацией"В МИД РоSSии назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией" назвала закон об украинском языке "принудительной украинизацией"
Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурацииПорошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации
Депутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языкеДепутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языке
Рада приняла закон об украинском языкеРада приняла закон об украинском языке
Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборовСуд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Международный трибунал ООН получил запрос Украины относительно военнопленных моряковМеждународный трибунал ООН получил запрос Украины относительно военнопленных моряков
ЦИК призвал не манипулировать общественным мнением относительно дебатовЦИК призвал не манипулировать общественным мнением относительно дебатов
Последние новости
Подгружаем последние новости