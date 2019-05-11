Зеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странами

На встречи говорили также об инвестициях.

Зеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странами
Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем
Фото: #twitter#.com/ZelenskyyUa

Избранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Новоизбранный президент подчеркнул, что для Украины важен опыт Китая и инвестиции.

"Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский.

Напомним, актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

В частности, Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом, предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием, главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком), представителями Совета раввинов Украины, бизнесменом Виктором Пинчуком и с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Ранее также сообщалось о неформальной встрече Зеленского с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая.


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