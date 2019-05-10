В Польше осквернили памятник украинским повстанцам

С 2014 года на территории юго-восточной Польши разрушили десятки украинских памятников.

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства Польши неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nasze-slowo.pl.

На кресте с ошибками написали нецензурные выражения на польском языке и закрасили таблицу с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

Фото: Nasze-slowo.pl

В ноябре 2018 года неизвестные уничтожили на этом кладбище два памятника над украинскими могилами. Эти два памятника восстановили.

Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) вандалы уничтожили несколько десятков надгробных фотографий, в основном на украинском захоронениях.

С 2014 года на территории юго-восточной Польши состоялись акты вандализма и разрушения десятка украинских памятников, в частности в Вербицe, на горе Монастырь у Верхраты, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодичах, Грушовичах.

Село Фредрополь расположено в Перемышльском уезде. В 1921 г. (тогда было городком) насчитывало 52 дома и 302 жителя, из них 269 украинцев и 23 поляков. В 1947 году во время акции "Висла" на западные земли Польши выселили 395 жителей села.

Сегодня материальными следами, которые подтверждают украинское прошлое села, являются могилы на кладбище с украинскими фамилиями и деревянная греко-католическая церковь, построенная в 1860 году (сегодня - римско-католическая).


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