На плечо президента Филиппин во время выступления залез таракан

Дутерте пошутил, что насекомое ему "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".

На плечо президента Филиппин во время выступления залез таракан
На плечо президента Филиппин залез таракан
Фото: Скриншот видео

Во время выступления президента Филиппин Родриго Дутерте к нему на плечо заполз таракан.

Видео опубликовало в YouTube издание Rappler.

Сначала президент не обратил внимание на насекомое. К нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг.

Затем сам Дутерте сбросил таракана рукой и пошутил, что его "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".

Напомним, ранее журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом в голову.


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