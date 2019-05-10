На плечо президента Филиппин во время выступления залез таракан

Дутерте пошутил, что насекомое ему "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".

Во время выступления президента Филиппин Родриго Дутерте к нему на плечо заполз таракан.

Видео опубликовало в YouTube издание Rappler.

Сначала президент не обратил внимание на насекомое. К нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг.

Затем сам Дутерте сбросил таракана рукой и пошутил, что его "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".

Напомним, ранее журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом в голову.