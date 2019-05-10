На плечо президента Филиппин во время выступления залез таракан
Дутерте пошутил, что насекомое ему "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".
Во время выступления президента Филиппин Родриго Дутерте к нему на плечо заполз таракан.
Видео опубликовало в YouTube издание Rappler.
Сначала президент не обратил внимание на насекомое. К нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг.
Затем сам Дутерте сбросил таракана рукой и пошутил, что его "подбросили сторонники оппозиционной Либеральной партии".
Напомним, ранее журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом в голову.
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Политика
10.05.2019 21:14