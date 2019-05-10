Миссия МВФ посетит Украину в ближайшие недели

Глава Фонда поддерживает связь с украинскими властями и новоизбранным президентом.

Миссия МВФ посетит Украину в ближайшие недели
Миссия МВФ посетит Украину
Фото: publika.md

Миссия Международного валютного фонда посетит Киев в ближайшие недели, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс на брифинге 9 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня нет конкретных дат относительно первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, однако мы ожидаем, что миссия вернется в Киев ориентировочно в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы и обсудить политику до конца года с новой администрацией ", - сказал Райс.

Он также рассказал, что директор МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

Лагард отметила это в письменном обращении к Зеленскому.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.


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