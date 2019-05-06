США направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения Ирану

Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников.

США направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения Ирану
Авианосец USS Abraham Lincoln
Фото: wikipedia.org

Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") и тактическую группу бомбардировщиков в регион ответственности Центрального командования вооруженных сил США, отвечающего за операции на Среднем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, сообщается на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе.

Заявление Болтона прозвучало на фоне роста напряженности с Ираном по поводу санкций Вашингтона и попыток их обхода.

Куда именно будет направлен авианосец, не уточняется.

Напомним, в начале апреля США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Сообщалось, что созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSииПорошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSии
Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"
Блок рекламы


Похожие новости
Вдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборахВдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборах
США направили в Персидский залив атомный авианосецСША направили в Персидский залив атомный авианосец
Данных о ненадлежащем качестве минометов "Молот" не получено, - военная прокуратураДанных о ненадлежащем качестве минометов "Молот" не получено, - военная прокуратура
Прокуратура ждет результатов экспертизы для выводов о качестве миномета "Молот"Прокуратура ждет результатов экспертизы для выводов о качестве миномета "Молот"
Трамп собрался лично возглавить заседание Совбеза ООН по ИрануТрамп собрался лично возглавить заседание Совбеза ООН по Ирану
Глава сельсовета в Херсонской области вымогал в качестве взятки 70 тонн пшеницы и земучастокГлава сельсовета в Херсонской области вымогал в качестве взятки 70 тонн пшеницы и земучасток
В Виннице чиновник горсовета получил в качестве взятки обогревательВ Виннице чиновник горсовета получил в качестве взятки обогреватель
США грозят Ирану "сильнейшими санкциями в истории"США грозят Ирану "сильнейшими санкциями в истории"
Трамп грозит Ирану "большими проблемами" в случае возобновления ядерной программыТрамп грозит Ирану "большими проблемами" в случае возобновления ядерной программы
США намерены оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземноморье, - СМИСША намерены оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземноморье, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости