Порошенко уволил главу Службы безопасности президента

Причины увольнения Юрия Федорова не указаны.

Порошенко уволил главу Службы безопасности президента
Юрий Федоров
Фото: Управление государственной охраны

Президент Петр Порошенко отправил в отставку заместителя начальника управления государственной охраны, начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова.

Соответствующий указ № 179/2019 обнародован на сайте президента.

"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Юрий Федоров - генерал-майор, родился 12 марта 1975 года в Боярке Киевской области. Нес службу в Управлении государственной охраны Украины с 1995 года. На должность главы Службы безопасности президента был назначен в 2014 году, заменив уволенного и. о. президента Александром Турчиновым Константина Кобзаря.


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