Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский сообщил, что братья Игорь и Григорий Суркисы подадут в суд Англии против президента Украины Петра Порошенко из-за несостоявшейся сделки по продаже акций телеканала "1+1".

"Порошенко вел переговоры с Суркисами. Это будет предметом иска к Порошенко, как только он перестанет быть президентом. Это то, что я знаю точно, что готовится к нему иск в Англии… От Суркисов", - сказал Коломойский в эфире YouTube-канала BIHUS info.

Коломойский утверждает, что в феврале 2016 года Порошенко "вышел на сделку с Суркисами".

"Переговоры велись где-то с февраля между Суркисами и Порошенко, его представителями. Адвокаты уже работали. Он хотел купить у них 25%, а затем договариваться со мной, чтобы я ему продал еще 25%. И быть на "Плюсах" 50 на 50", – сказал Коломойский.

По его словам, на тот момент уже происходил поиск финансирования для сделки, сумма которой оценивалась в $240-250 млн. Однако сделка сорвалась, потому что Порошенко якобы убедили в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации Приватбанка.

Напомним, что на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В сентябре 2018 года стало известно, что Приватбанк вернул Суркисам более 1 млрд гривен.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.