В Украину приедет спецпосланник США по вопросам антисемитизма
Элан Карр выступит на еврейском форуме.
На следующей неделе в Украину приедет спецпосланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр.
Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.
Карр до середины мая должен посетить целый ряд европейских государств. В рамках этого турне 6 мая он приедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме.
Дипломат планирует встретиться с представителям украинской власти и еврейской общины.
Напомним, что новоизбранный президент Украины, как и премьер-министр имеют еврейское происхождение.
В настоящее время в Украине проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире, но оценки ее размера сильно различаются, варьируясь от 120 000 до 400 000 человек.
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Политика
02.05.2019 19:56