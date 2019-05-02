В Украину приедет спецпосланник США по вопросам антисемитизма

Элан Карр выступит на еврейском форуме.

?В Украину приедет спецпосланник США по вопросам антисемитизма
Фото: usembassy.gov

На следующей неделе в Украину приедет спецпосланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Карр до середины мая должен посетить целый ряд европейских государств. В рамках этого турне 6 мая он приедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме.

Дипломат планирует встретиться с представителям украинской власти и еврейской общины.

Напомним, что новоизбранный президент Украины, как и премьер-министр имеют еврейское происхождение.

В настоящее время в Украине проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире, но оценки ее размера сильно различаются, варьируясь от 120 000 до 400 000 человек.


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