Суд вынес приговор боевику Лусварги

Бразильца повторно приговорили к 13 годам заключения.

Суд вынес приговор боевику Лусварги
Фото: Макс Требухов

В четверг, 2 мая 2019, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области огласил приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, обвиняемому в деятельности террористических организаций в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в размере около 15 тыс. гривен.

В ходе судебного следствия прокурором были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях. Обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Суд заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины. При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

Напомним, в 2017 году Лусварги уже был приговорен к 13 годам тюрьмы, но в августе 2017 года приговор Лусварги отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело бразильца должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

После отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

В конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Члены организации С14 задержали бразильца в мае 2018 года и доставили в СБУ, с того времени бразилец находится под стражей.

Лусварги обвиняют в том, что с сентября 2014 года по май 2015 года он находился в составе подразделения боевиков "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.


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