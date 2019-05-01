В Токио интронизировали нового императора Нарухито

Император пообещал действовать в соответствии с Конституцией и продолжать дело отца.

В Токио интронизировали нового императора Нарухито
Фото: скриншот видео

В Токио прошла церемония интронизации нового императора Японии Нарухито. Он официально вступил на престол, сообщает телекомпания NHK.

В церемонии приняли участие около 300 человек. Нарухито вручили священное зеркало, меч и драгоценный камень, которые символизируют императорские полномочия. Ему также передали государственные и тайные печати.

В своем первом обращении к обществу в новом статусе Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу. ... Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Накануне в Японии состоялась церемония, в ходе которой престол покинул император Акихито. Он добровольно оставил трон своему старшему сыну Нарухито. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.

Эра правления императора Нарухито получила название Рэйва, что означает «порядок и гармония». Названия эпох в Японии используют в официальных документах, вплоть до водительских прав, в СМИ, календарях и сувенирной продукции.


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