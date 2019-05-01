Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму

Елена Зеленская приобрела квартиру в 2013 году за цену, втрое ниже рыночной, и в четыре раза ниже цены, по которой сейчас продает жилье.

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского - Елена Зеленская - продает за 790 тыс. долларов элитную квартиру в Крыму, купленную 2013 году. Об этом пишет агентство Reuters.

В реестре прав на недвижимое имущество Зеленская указана действующим владельцем пентхауза в Ливадии. Эта квартира была выставлена на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал82" по цене 790 668 долларов, или по 5195 долларов за квадратный метр.

Трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе "Император" в Ливадии (около Ялты в оккупированном Крыму) по соседству с Ливадийским дворцом на побережье Черного моря Зеленская купила в апреле 2013 года за 163,893 тыс. долларов. Об этом свидетельствует декларация о доходах ее мужа Владимира Зеленского и украинский реестр прав на недвижимое имущество.

Фото: http://bestdeal.com.ua ЖК "Император", где продается квартира Елены Зеленской

Квартира обошлась Зеленской около 1263 доллара за квадратный метр. В 2012 году, согласно данным сайтов недвижимости, квартиры в этом комплексек продавались по цене от 3,5 до 4 тыс. долларов за квадратный метр. По другим данным, минимальная стоимость квадратного метра составляла 2800 долларов.

"Крымский агент по недвижимости на условиях анонимности подтвердил, что квартиры, сопоставимые с квартирами в ЖК "Император", обычно продавались по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но цена могла доходить и до 5000 долларов за метр", - сказано в сообщении агентства.

Агентство не смогло выяснить, почему квартиру 2013 продали по цене, значительно ниже рыночной.

Отмечается, что ни Зеленский, ни его жена не ответили на просьбу о комментарии. Александр Буряк, который продал квартиру по телефону отказал агентству в комментарии по этому поводу и не ответил на письменные вопросы.

Агентство обратилось за комментарием к Игорю Коломойскому, которого связывают с Зеленским. "Коломойский выразил Reuters мнение, что Буряк продал квартиру Зеленской дешево, поскольку его банк не имел ликвидности и ему необходимо было быстро получить наличные. Он не привел доказательств в подтверждение этой мысли", - говорится в материале.

Буряк - бывший депутат украинского парламента, который вместе со своим братом Сергеем были контролирующими акционерами Брокбизнесбанка, по крайней мере с 2010 года, пока они не продали мажоритарный пакет акций в середине 2013 года. Агентство отмечает, что неназванные бывшие руководители Брокбизнесбанка находятся под следствием по подозрению в присвоении денег банка, начиная с 2012 года. В то же время Reuters не может утверждать, что под следствием находится именно Александр Буряк. Сам он не ответил на вопрос по этому поводу.

Reuters также сообщает, что, по данным избирательной комиссии, Буряк был наблюдателем от Зеленского в родном городе шоумена, Кривом Роге, на выборах президента 2019 года.