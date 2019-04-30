Эстонский министр ушел в отставку из-за слухов о том, что он бил жену

Чиновник и его предполагаемая жертва это отрицают.

Эстонский министр ушел в отставку из-за слухов о том, что он бил жену

Эстонский министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик (Marti Kuusik) ушел в отставку из-за обвинений в домашнем насилии.

Об этом сообщили местные издания Delfi и Postimees.

Слухи о предполагаемом насилии со стороны Куузика начали распространяться с начала апреля, когда он стал кандидатом в министры. Он якобы годами терроризировал свою бывшую жену Карин как физически, так и морально. Один из самых серьезных случаев закончился для нее переломом руки в январе прошлого года.

Куузик это категорически отрицает, но тем не меньше он решил уйти в отставку.

"Сегодня представил председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. По-прежнему заявляю, что предъявленные мне обвинения – клевета, я не прибегаю к насилию. К ужасной атака в СМИ, направленной против меня, к настоящему моменту прибавилось решение прокуратуры возбудить уголовное дело. В этом случае я не могу работать на посту министра. Также не может нормально работать и правительство. Хочу обеспечить правительству спокойную работу и прекратить нападки на мою партию. Также хочу спасти мою семью от психологического террора в СМИ. Отказываюсь от поста министра не потому, что обвинения против меня правдивы, а, наоборот, для того, чтобы сосредоточиться на защите в уголовном деле и восстановлении доброго имени", – сообщил Куузик.

О непричастности Куузика к недостойному поведению сообщила журналистам и сама бывшая его жена Карин Куузик.


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