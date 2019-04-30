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Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре Подробности пока не сообщаются. Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Фейсбуке. "Избранный Президент Украины Владимир Зеленский и Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева ", - говорится в сообщении. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine Подробности встречи пока не сообщаются. Напомним, ранее ПЦУ и ее предстоятель Епифаний поздравили Зеленского со Христовым Воскресением и избранием на пост главы государства. 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, во втором туре голосования победил шоумен Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

LB.ua

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