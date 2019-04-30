Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
Подробности пока не сообщаются.
Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Фейсбуке.
"Избранный Президент Украины Владимир Зеленский и Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.
Подробности встречи пока не сообщаются.
Напомним, ранее ПЦУ и ее предстоятель Епифаний поздравили Зеленского со Христовым Воскресением и избранием на пост главы государства.
30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, во втором туре голосования победил шоумен Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.
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