Порошенко выступил против предоставления роSSиянам "святого украинского гражданства"
"Они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше".
Президент Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.
Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник, 29 апреля.
"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - цитирует Петра Порошенко Интерфакс-Украина.
Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".
"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал Петр Порошенко.
Ранее президент РоSSии Владимир Путин в очередной раз назвал украинцев и россиян одним народом и заявил о необходимости общего гражданства. Об этом он сказал, комментируя планы РоSSии выдавать паспорта гражданам Украины и реакцию на это избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика
29.04.2019 17:34