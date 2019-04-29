На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Еще 2151 человек почувствовал недомогание из-за ручного подсчета избирательных бюллетеней.
По меньшей мере 296 членов избирательных комиссий умерли из-за переутомления во время выборов в Индонезии.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на EFE.
Избирательная комиссия страны сообщила, что еще 2151 человек почувствовал недомогание из-за ручного подсчета избирательных бюллетеней.
Участие в выборах приняли 80% из 193 миллионов избирателей. Каждый избиратель должен был заполнить по пять бюллетеней, в день выборов в стране работали 800 тысяч избирательных участков, подсчет бюллетеней проводился вручную.
17 апреля избиратели в Индонезии одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.
По данным соцопросов, победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.04.2019 17:32
29.04.2019 17:34