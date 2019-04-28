В Пасхальных литургиях приняли участие 7 млн украинцев

В Пасхальных богослужениях в воскресенье, 28 апреля, приняли участие почти 7 миллионов украинцев. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Отмечается, что ночные и утренние литургии в Украине прошли спокойно.

"В течение субботы и воскресенья в полицию поступило два сообщения о заминировании храмов - в Киеве и в Харьковской области, оба оказались ложными", - рассказали в полиции.

Наиболее многочисленные богослужения были во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Публичную безопасность и спокойствие у культовых сооружений во время служб по случаю Пасхи обеспечивали более 20 тысяч полицейских.

Кроме того, порядок в населенных пунктах охраняли почти шесть тысяч полицейских, а для улучшения контроля безопасности дорожного движения во время празднования были привлечены более полутора тысяч автопатрулей.

Напомним, сегодня в Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ.