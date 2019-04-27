Климкин: РФ незаконно продлила Балуху срок, не засчитав время в СИЗО

Согласно законодательству РФ, проведенный в СИЗО срок считается как "день за полтора".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что РоSSия незаконно продлила украинскому политзаключенному Владимиру Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО . Об этом он написал в Twitter .

"РоSSия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО . Не новость, что РоSSии плевать на международное право и любое другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломить!", - отметил Климкин.

Ранее "суд" в оккупированном Крыму отказался зачесть украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок "день за полтора", как того требует законодательство РФ .

Суд приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел.

ФСБ РоSSии задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".