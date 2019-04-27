В Москве арестовали экс-регионала и миллионера Павла Климца, - Коммерсантъ

В Москве следователями Следственного комитета РоSSии задержан украинский бизнесмен Павел Климец. Об этом сообщает роSSийское издание Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 51-летний Климец обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, однако кому и за что он пытался передать деньги – не сообщается.

Также газета не называет и точной даты задержания.

"12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО . Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение", - говорится в материале.

Сейчас Климец продолжает находиться под стражей. Новое разбирательство пока не назначено.

"По некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году", - пишет Коммерсантъ.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Павел Климец в 2015 году вошел в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус", заняв 89 место с состоянием 70 млн долларов.

Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания «Атлант», Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец является уроженцем Донецка. С 2006 по 2012 был народным депутатом. До 2010 входил в Партию регионов.