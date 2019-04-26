Трамп поручил готовить договор с РоSSией и Китаем о контроле над вооружениями
Гонка вооружений в XXI веке обойдется слишком дорого.
Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации искать новые возможности заключения новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.
Об этом говорится в публикации Washington Post.
Это произошло после того, как президент подсчитал, во сколько обходится гонка ядерных вооружений в XXI веке.
Как сообщает газета со ссылкой на неназванные источники в администрации, цель президента – создать новые ограничения для роSSийского ядерного оружия, на которое не распространяются действующие договоренности, и убедить Китай впервые присоединиться к соглашению, предусматривающему ограничение и проверку его оружейного потенциала.
Инициатива находится на ранней стадии: представители администрации пока только готовят возможные варианты для выполнения указа Трампа.
Пока неясно, принесет ли это какие-либо результаты, учитывая сложные отношения администрации с Москвой и Пекином, а также тот факт, что до конца президентства Трампа осталось меньше двух лет.
"Президент счел, что нам нужен более масштабный контроль над вооружениями, охватывающий больше видов оружия и распространяющийся не только на нас и РоSSию. Вы увидите, как мы разработаем принципы контроля над вооружениями, не отражающие ментальность холодной войны", - заявил источник издания в Белом доме.
Сейчас между Россией и США действует договор СНВ-3. После разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности СНВ-3 — последний договор ядерного сдерживания.
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26.04.2019 07:11