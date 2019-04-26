Трамп поручил готовить договор с РоSSией и Китаем о контроле над вооружениями

Гонка вооружений в XXI веке обойдется слишком дорого.

?Трамп поручил готовить договор с Россией и Китаем о контроле над вооружениями

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации искать новые возможности заключения новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.

Об этом говорится в публикации Washington Post.

Это произошло после того, как президент подсчитал, во сколько обходится гонка ядерных вооружений в XXI веке.

Как сообщает газета со ссылкой на неназванные источники в администрации, цель президента – создать новые ограничения для роSSийского ядерного оружия, на которое не распространяются действующие договоренности, и убедить Китай впервые присоединиться к соглашению, предусматривающему ограничение и проверку его оружейного потенциала.

Инициатива находится на ранней стадии: представители администрации пока только готовят возможные варианты для выполнения указа Трампа.

Пока неясно, принесет ли это какие-либо результаты, учитывая сложные отношения администрации с Москвой и Пекином, а также тот факт, что до конца президентства Трампа осталось меньше двух лет.

"Президент счел, что нам нужен более масштабный контроль над вооружениями, охватывающий больше видов оружия и распространяющийся не только на нас и РоSSию. Вы увидите, как мы разработаем принципы контроля над вооружениями, не отражающие ментальность холодной войны", - заявил источник издания в Белом доме.

Сейчас между Россией и США действует договор СНВ-3. После разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности СНВ-3 — последний договор ядерного сдерживания.


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