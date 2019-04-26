РоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛО

Пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек.

РоSSийские пенсии будут назначаться тем владельцам роSSийских паспортов, которые переедут из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей на постоянное жительство в РоSSию.

Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде РоSSийской Федерации.

"РоSSийские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в РоSSию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - заявили в ведомстве.

В Пенсионном фонде РФ пояснили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года, и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости от того, роSSийский или украинский у него паспорт.