РоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛО

Пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек.

РоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛО
Фото: ru.anygator.com

РоSSийские пенсии будут назначаться тем владельцам роSSийских паспортов, которые переедут из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей на постоянное жительство в РоSSию.

Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде РоSSийской Федерации.

"РоSSийские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в РоSSию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - заявили в ведомстве.

В Пенсионном фонде РФ пояснили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года, и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости от того, роSSийский или украинский у него паспорт.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.


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