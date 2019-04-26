Харьковскому соратнику Медведчука смягчили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Харьковскому соратнику Медведчука смягчили меру пресечения
Андрей Лесик
Фото: mediaport

Дзержинский районный суд Харькова изменил меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.

"Сегодня суд изменил мне меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - рассказал А. Лесик "Интерфакс-Украина".

Андрею Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Основное дело против Лесика расследуется по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) за поддержку так называемой "Одесской народной республики".

Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.


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