Харьковскому соратнику Медведчука смягчили меру пресечения
Суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Дзержинский районный суд Харькова изменил меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.
"Сегодня суд изменил мне меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - рассказал А. Лесик "Интерфакс-Украина".
Андрею Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.
Основное дело против Лесика расследуется по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) за поддержку так называемой "Одесской народной республики".
Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.04.2019 05:11
26.04.2019 05:12