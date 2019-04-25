Насиров обратился в суд для остановки назначения главы Налоговой службы

Иск подан Окружной админсуд Киева, который уже остановил назначение на должность таможенной службы.

Насиров обратился в суд для остановки назначения главы Налоговой службы
Фото: Макс Требухов

Экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров просит суд запретить Кабинету министров принимать решения о назначении главы налоговой службы. Соответствующий иск Насиров подал в Окружной административный суд Киева, сообщила пресс-служба суда.

Истец просит суд до решения спора по сути остановить действие распоряжения Правительства "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной налоговой службы" и запретить КМУ принимать решение о назначении на должность Председателя Налоговой Сергея Верланова или Сергея Петухова.

Судом решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Это уже второй иск Насирова по остановке назначений.

Напомним, ранее суд по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил действие распоряжения Кабинета Министров Украины о конкурсе на должность главы государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению конкурса.

В декабре 2018 года Насиров через ОАСК восстановился в должности главы ГФС, но решение пока не вступило в силу из-за апелляции Кабмина.

Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса в 2015 году. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева


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