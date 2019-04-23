ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

Данные о бегстве фюрера невозможно проверить.

ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Адольф Гитлер

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге Адольфа Гитлера в Аргентину после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте ФБР.

В отсканированных документах приводятся показания неназванного человека, который утверждает, что помогал аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. Согласно показаниям, этот человек встретил Гитлера и его окружение, когда они прибыли в страну на двух подлодках спустя две с половиной недели после падения Берлина. Утверждается, что якобы с Гитлером прибыли две женщины, врач и несколько мужчин. После этого немецкого фюрера прятали на ранчо у подножья Южных Анд.

Также в показаниях говорится о том, что Гитлер якобы страдал от астмы и язвы и еще до прибытия в Аргентину сбрил усы.

По официальной версии, которая основывается на показаниях свидетелей, допрошенных органами контрразведки СССР и союзников, 30 апреля 1945 года Гитлер вместе с женой Евой Браун совершили самоубийство в бункере в окруженном Берлине.

Летом-осенью 1945 года спецслужбы США изучали версию того, что нацистский лидер пересек Атлантику на подводной лодке и укрылся где-то на юге Аргентины. В итоге эта возможность была сочтена маловероятной, а описание обстоятельств неконкретным.

ФБР также отмечает, что данные о бегстве Гитлера в Аргентину невозможно проверить.

Напомним, в сентябре 2013 года в Германии в возрасте 96 лет умер последний остававшийся в живых охранник Адольфа Гитлера Рохус Миш, который засвидетельствовал смерть фюрера в берлинском бункере.

В 2008 Миш опубликовал мемуары о своей жизни под названием "Последний свидетель. Я был телефонистом, курьером и телохранителем Гитлера".


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