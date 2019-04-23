Адвокаты Ложкина: ГПУ нарушила принцип политической нейтральности
Бывший глава Администрации Порошенко не получал повестку.
Публикация повестки бывшему главе Администрации президента Борису Ложкина является попыткой втянуть его в медийный скандал.
Об этом говорится в заявлении его адвокатов, опубликованном в фейсбуке пресс-секретаря Ложкина Марии Поповой.
"Появление имени Бориса Ложкина в материалах расследований Генеральной прокуратуры и публичное объявление о подозрении ему сотрудником ГПУ очевидно были задуманы как поводы для медийных скандалов, и являются совершенно необоснованными. В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Мы убеждены, что налицо - особенный, избирательный подход к делу. Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были", - считают юристы.
В заявлении говорится, что законодательство не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ.
"Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач. Перед нами ярчайшая иллюстрация попрания принципа политической нейтральности прокуратуры", - заявили юристы.
У Ложкина уверены, что обвинения в его адрес надуманы и будут опровергнуты.
"При этом, в отличие от стороны обвинения, мы будем действовать исключительно в рамках закона", - говорится в заявлении.
Напомним, что Ложкина, а также бывшему главе НБУ Валерии Гонтаревой и замглавы АП Алексею Филатову собираются предъявить подозрение по делу Сергея Курченко.
Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик в конце мая уже пытался это сделать, но тогда в ГПУ признали его подозрения недействительными.
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