Бывший мэр Черновцов через суд восстановился на должности
Каспрука уволили в июне 2018 года.
Черновицкий окружной административный признал незаконным решение Черновицкого горсовета об отставке мэра города Алексея Каспрука.
Решение было принято во вторник, 23 апреля, пишет UA:Буковина.
Каспрука уволили в июне 2018 года. По решению суда он должен получить 296 555 гривен зарплаты за вынужденный прогул.
Каспрука считают приближенным к главе фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку. Депутат уже прокомментировал решение в фейсбуке, написав, что "справедливость есть, за нее стоит бороться".
Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.
Его отец Павел Каспрук возглавлял Черновицкий горсовет в 1985-1991 годах.
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