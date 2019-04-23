Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку

Губернатор прервал отпуск.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Фото: Росана Тужанська

Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на персональном сайте политика.

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины, прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал Москаль.

Ранее об отставке заявили главы Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и Львовской ОГА Олег Синютка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская стабильность необходима для безопасности Европы, - глава МИД ВеликобританииУкраинская стабильность необходима для безопасности Европы, - глава МИД Великобритании
Глава РПЦ поздравил Зеленского с победой на выборахГлава РПЦ поздравил Зеленского с победой на выборах
Судья киевского админсуда подал иск против ПорошенкоСудья киевского админсуда подал иск против Порошенко
Генсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента УкраиныГенсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Глава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемириеГлава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирие
Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностьюГлава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде ЗеленскогоБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского
Луценко передумал уходить в отставку после выборов президентаЛуценко передумал уходить в отставку после выборов президента
"Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ""Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ"
Последние новости
Подгружаем последние новости