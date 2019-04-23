Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Губернатор прервал отпуск.
Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на персональном сайте политика.
"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины, прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал Москаль.
Ранее об отставке заявили главы Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и Львовской ОГА Олег Синютка.
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Политика
23.04.2019 09:00