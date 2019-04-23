У пленного моряка Сороки после операции на руке не функционируют пальцы

Отец моряка рассказал о встрече с Зеленским.

У пленного моряка Сороки после операции на руке не функционируют пальцы
Василий Сорока
Фото: Громадське

У пленного моряка Василия Сороки, который получил ранения во время захвата РФ украинских военных кораблей и которого в марте прооперировали в Москве, не функционируют четыре пальца.

Об этом сообщил отец военнопленного моряка Виктор Сорока, передает Громадське.

Он также рассказал о встрече родственников военнопленных с Владимиром Зеленским до того, как он публично объявил, что будет баллотироваться в президенты.

По словам Сороки, 27 декабря около 10 родных моряков получили билеты на концерт "95 квартала" в Одессе, перед этим они встретились с членами коллектива.

"Мы сидели, пили чай. Он спросил нас: "Чем я могу помочь?". Мы сказали, что важно сделать так, чтобы эта история была на слуху. Они, например могли подготовить номер об этом, но накануне его выхода обязательно нам показать", - рассказал Виктор. Кто-то пошел на концерт, некоторые нет.

После этого, отмечает отец Сороки, с ними больше никто из команды Зеленского не связывался.

Отметим, что 21 апреля после объявления результатов экзит-полов Владимир Зеленский заявил, что общался с родственниками военнопленных моряков и сделает все для возвращения их домой.


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