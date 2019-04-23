Гройсман пойдет на выборы с новой партией

"Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне".

Гройсман пойдет на выборы с новой партией

Для участия в очередных выборах в Верховную Раду премьер-министр Владимир Гройсман намерен сформировать новую политическую силу единомышленников.

В партию Гройсмана войдут люди с хорошей репутацией.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Гройсман выступает за изменение избирательной системы перед выборами в Раду.


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