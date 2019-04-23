Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса

Депутаты повздорили из-за закона о языке.

Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
Фото: Віра Курико

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня на согласительном совете фракций в парламенте послал представителя "Оппоблока" Александра Вилкула в РоSSию. Перепалку депутатов остановил спикер Андрей Парубий.

В ходе заседания Ляшко и Вилкул устроили словесную перепалку из-за языкового вопроса. Вилкул принялся критиковать законопроект, который Рада рассматривает уже четвертую пленарную неделю. За государственный язык вступился Ляшко.

"Если тебе не нравится говорить на украинском языке, - чемодан, вокзал, знаешь куда. Вам мешает мова? Это вы мне мешаете, и украинцам мешаете", - сказал Ляшко. Участники заседания встретили это заявление аплодисментами.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада продолжит рассматривать языковой законопроект, нормирующий сферы использования государственного языка. Парламент рассматривает более 2000 поправок к законопроекту уже три пленарные недели, при этом ни одна из поправок так и не была принята: на заседаниях в зале отсутствует кворум депутатов.


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