Полиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры Каменского

20 апреля в Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека.

Полиция задержала подозреваемых в нападении на экс-кандидата в мэры Каменского
Фото: sobitie.com.ua

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на кандидата в мэры Каменского от партии "Укроп" Евгения Найду.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре города Каменское Днепропетровской области. Установлено, что злоумышленники из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины 4 выстрела.

Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией "покушение на убийство".

После получения информации о стрельбе в Каменском и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.

В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в Днепре. В машине находились подозреваемые - 33-летний житель Криничанского района Днепропетровской области и 31-летний житель Харьковской области.

Их задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, после нападения Евгений Найда с ранениями был госпитализирован. У него диагностированы серьезные огнестрельные ранения конечностей.

Евгений Найда является главой ОО "Рух Громадська Варта".

В 2015 году Найда вышел во второй тур выборов мэра Днепродзержинска (прежнее название Каменского) и набрал более 43% голосов.

Летом 2018 года Найда задерживался полицией за нападение на врача в 7-й городской больнице.


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