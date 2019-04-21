Порошенко не считает Гройсмана и Луценко предателями

Президент Петр Порошенко, который проиграл выборы Владимиру Зеленскому, не считает главу правительства Владимира Гройсмана и генпрокурора Юрия Луценко предателями.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

На вопрос, являются ли Гройсман и Луценко предателями, Порошенко ответил: "Нет, они члены моей команды".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым законно избранным президентом.

14 апреля Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным. Он отметил, что не имеет значения, пройдут они на месяц раньше или на месяц позже. 11 апреля он также заявлял, что не собирается в отставку до парламентских выборов.

Генпрокурор Юрий Луценко накануне второго тура выборов сказал, что если Петр Порошенко проиграет, то он все равно останется работать генпрокурором и не собирается складывать полномочия.

В сентябре 2018 года Луценко говорил, что намерен покинуть должность после выборов президента и вернуться в политику.

Изменение своего решения генпрокурор объяснил дилетантством команды Владимира Зеленского.