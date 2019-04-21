Рябошапка: кандидатур на должности по квоте президента у Зеленского еще нет

"Есть общая идея: должен быть своего рода конкурс".

Рябошапка: кандидатур на должности по квоте президента у Зеленского еще нет
Руслан Рябошапка
Фото: Газета День

Главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что кандидатур на пост по квоте президента у команды еще нет.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Все кандидатуры всех людей озвучит Владимир Зеленский. Есть общая идея, - возможно, я открою секрет, - что это не должны быть люди из внутреннего круга, это должен быть своего рода конкурс. Возможно, не публичный, но должно быть несколько кандидатур предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избран, условно говоря, из трех лучший", - заявил Рябошапка.

Напомним, что большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но есть две "президентские" должности - министр обороны и министр иностранных дел, какндидатуры которых выбирает президент.

Также глава государства участвует в назначении глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб ЗеленскогоГендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
В Северной Македонии начались выборы президентаВ Северной Македонии начались выборы президента
Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборовСуд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"
"Либо штаб в РоSSии, либо тотальная некомпетентность", - Порошенко о словах Зеленского о "повстанцах"
Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы ЗеленскогоПорошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
Путин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записиПутин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записи
Военный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТОВоенный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТО
Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администрацийПорошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций
Последние новости
Подгружаем последние новости