Полиция в "день тишины" зарегистрировала больше 200 сообщений о нарушениях

Большинство из них касалось размещения агитационных плакатов и билбордов.

Полиция в "день тишины" зарегистрировала больше 200 сообщений о нарушениях

Национальная полиция в "день тишины" перед вторым туром выборов президента Украины зарегистрировала по состоянию на 18:00 более двухсот заявлений и сообщений о нарушениях.

Большинство сообщений касалось размещения агитационных плакатов и билбордов, говорится на сайте Нацполиции. Такие факты зафиксированы в Киеве и десяти областях Украины. Спикер полиции Ярослав Тракало в фейсбуке написал, что в целом полиция получила 139 заявлений о незаконной агитации.

В Ровенской области в полицию поступило сообщение от председателя избирательного участка об обнаружении у квартиры по месту жительства письма с угрозами. По данному факту начато производство по статье 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении общественного или государственного деятеля).

Также полиция составила восемь административных протоколов по сообщениям о нарушениях, половина из которых по ст.212-10 КУоАП (нарушение ограничений на ведение предвыборной агитации).

Напомним, агитация перед вторым туром начинается со следующего дня после назначения повторного голосования и заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем повторного голосования. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне установленных сроков запрещается.

Соответственно, 20 и 21 апреля запрещаются публичные призывы голосовать или не голосовать за кандидата и публичные оценки деятельности кандидата.


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