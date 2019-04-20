Глава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирие

Ранее РоSSия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.

Глава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирие
Мирослав Лайчак
Фото: rusnak.info

Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирие и призвал продолжить переговоры. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте организации 19 апреля.

Лайчак подчеркнул насущную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - высказался председатель ОБСЕ.

Напомним, в ходе переговоров в формате Трехсторонней контактной группы РоSSия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля.

По словам представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, скайп-конференция длилась в течение шести часов, но переговоры завершились безрезультатно.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.

Напомним, после встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Петр Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля.


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